Mit der Öffnung der Prioritätsgruppe 3 dürfen jetzt auch Menschen geimpft werden, die keine Wohnung haben. Um sie impfen zu können, trifft der Mainzer Verein "Armut und Gesundheit" besondere Vorbereitungen. Im Gebäude der Mainzer Pfarrer-Landvogt-Hilfe soll laut dem Vereinsvorsitzenden Gerhard Trabert ein Impfzentrum für die Wohnungslosen eingerichtet werden. Nach Absprache mit dem Sozialministerium sei keine Anmeldung per Internet oder Telefon notwendig. Außerdem dürften auch Menschen geimpft werden, die nicht krankenversichert oder sogar illegal in Deutschland sind und auf der Straße leben. Allerdings fordert Trabert schon länger, dass die Stadt Mainz Räume zur Verfügung stellt, in denen die Geimpften einige Tage bleiben können, damit der Arzt auf mögliche Nebenwirkungen reagieren kann. Bislang gibt es diesbezüglich noch kein Angebot, laut Stadt sei man noch auf der Suche nach Räumlichkeiten. In Mainz leben etwa 30 Menschen auf der Straße.