Das mit seinem Corona-Impfstoff bekannt gewordene Mainzer Unternehmen Biontech legt heute die Zahlen für das zweite Quartal vor. Seit dem Börsengang 2019 ist der Aktienwert um etwa das 30-fache gestiegen.

Der Erfolg des ehemals kleinen Mainzer Forschungsunternehmens basiert auf der Entwicklung des Corona-Impfstoffs Comirnaty, den Biontech mit seinem US-amerikanischen Partner Pfizer auf den Markt gebracht hat. Außerdem arbeitet Biontech nach eigenen Angaben an Impfstoffen gegen Multiple Sklerose und Malaria sowie an individualisierten Krebs-Medikamenten. Die Aktienkurse waren zuletzt erneut gestiegen, weil erwartet wird, dass der Corona-Impfstoff demnächst in den USA nach der Notfallzulassung eine reguläre Genehmigung erhält.

Hohe Forschungskosten

In den ersten drei Monaten des Jahres hatte das von Ugur Sahin mitbegründete Unternehmen einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro eingefahren. Der Nettogewinn hatte sich damit gegenüber dem vierten Quartal 2020 verdreifacht.

Im ersten Quartal 2020 hatten die Mainzer noch vor allem wegen hoher Forschungs- und Entwicklungskosten einen Nettoverlust von 53 Millionen Euro hinnehmen müssen.

Biontech baut Standort in Mainz aus

Das Biotechnologie-Unternehmen hatte sich bereits im vergangenen Jahr zum Standort in Mainz bekannt und baut diesen weiter aus. Außerdem sollen knapp 70 Stellen neu besetzt werden. Insgesamt will Biontech an verschiedenen Standorten 500 weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Nach Angaben des Unternehmens werden vor allem Ingenieure und IT-Spezialisten gesucht, aber auch Beschäftigte für verschiedene Laboraufgaben und Forschungsprojekte. So soll beispielsweise in Berlin ein eigenes Vertriebsteam aufgebaut werden, das zugelassene Produkte selbst vermarktet. In den letzten anderthalb Jahren hat das Mainzer Unternehmen Biontech seine Beschäftigtenzahl von 1.300 auf gut 2.000 gesteigert.