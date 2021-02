Ab sofort wird in der Region Rheinhessen-Nahe auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. 1.300 Dosen des britischen Impfstoffs stehen beispielsweise im Impfzentrum des Landkreises Mainz-Bingen zur Verfügung. Damit gehe auch die zweite Impfstraße in Betrieb, heißt es in einer Mitteilung aus der Kreisverwaltung. Das Präparat von AstraZeneca kommt auch in den anderen Impfzentren in Mainz, Alzey, Worms und Bad Sobernheim zum Einsatz.