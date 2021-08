Immer weniger Menschen kommen ins Impfzentrum. Deshalb will die Stadt Mainz die Spritzen jetzt zu den Menschen bringen und hofft, so die Impfquote zu steigern.

Für die kommende Woche plant die Stadt, mobile Impfteams in sozial schwächere Stadtteile zu schicken. Grund ist, dass immer weniger Menschen in das Impfzentrum in Mainz-Gonsenheim kommen.

Ohne Termin und freie Impfstoff-Wahl

Bei den geplanten Spontan-Impfungen können sich Interessierte ohne Termin impfen lassen. Auf diese Weise hoffe man Menschen zu einer Impfung motivieren zu können, die man bisher nicht erreicht habe, so ein Stadtsprecher.

Die Johanniter unterstützen die mobilen Impfteams unter anderem in Mannheim. In Speyer will das DRK in der kommenden Woche Asylbewerber impfen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa/Pool | Markus Scholz

Mainzer Impfquote aktuell bei gut 70 Prozent

Aktuell liegt Mainz bei den Erstimpfungen für Erwachsene bei einer Quote von etwas mehr als 70 Prozent. Mit den mobilen Impfaktionen will die Stadt den Wert noch deutlich steigern. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wird die sogenannte Herdenimmunität bei zirka 80 Prozent erreicht. Dort hinzukommen sei das Ziel, so der Stadtprecher.

Spontanes Impfen auch in Ingelheim

Auch in anderen Städten in der Region gibt es immer häufiger Angebote für spontanes Impfen, beispielweise in Ingelheim. Dort nahmen am Dienstag (27.07.) 350 Menschen dieses Angebot an. Immer dienstags, donnerstags und freitags bestehe nun diese Möglichkeit, sagte eine Kreissprecherin auf SWR-Anfrage.

Corona-Live-Blog in RP: Mehr Rechte für Geimpfte?

In Alzey Impfung auf dem Parkplatz möglich

Sonderaktionen soll es in den kommenden Wochen auch im Landkreis Alzey-Worms geben. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger ohne Termin täglich im Impfzentrum in Alzey impfen lassen, so dessen Leiter Norbert Günther. Geplant seien außerdem Einsätze auf Parkplätzen vor Einkaufsmärkten im Kreisgebiet.

Der Kreis Alzey-Worms hat in der Region Rheinhessen-Nahe derzeit die höchste Impfquote. Laut einer Tabelle des Gesundheitsministeriums sind im Kreis Alzey-Worms über 60 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft.

Auch Bad Kreuznach impft mobil

Mobile Teams werden auch im Kreis Bad Kreuznach unterwegs sein. Ab kommender Woche wird zudem täglich ohne Termin im Impfzentrum in Bad Sobernheim gegen Corona geimpft.