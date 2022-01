Acht Impflotsen sollen Impfbereitschaft erhöhen

In Mainz haben sogenannte Impflotsen mit ihrer Arbeit begonnen. Nach Angaben der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz gibt es in der Landeshauptstadt derzeit rund acht von ihnen. Die Impflotsen sind Teil des Fünf-Punkte-Plans der Landesregierung. Sie sollen dabei helfen, die Impfbereitschaft in den Wohnvierteln zu erhöhen, in denen bisher eher weniger Menschen gegen das Corona-Virus geimpft sind. Wie eine Sprecherin der Landeszentrale mitteilte, sind die Impflotsen derzeit vor allem in der Mainzer Neustadt und in den beiden Stadtteilen Finthen und Mombach unterwegs. Sie sprechen auf der Straße gezielt Menschen an, um zu erfahren, aus welchen Gründen sie noch nicht geimpft sind. Dabei ginge es auch darum, ihnen ihre Ängste und Bedenken hinsichtlich einer Impfung zu nehmen. In Mainz werden die Impflotsen von den Maltesern koordiniert.