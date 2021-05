In einzelnen Corona-Impfzentren in der Region gerät die Impfkampagne derzeit ins Stocken. Das liegt laut Betreibern vor allem daran, dass nun mehr Impfberechtigte einen Termin beantragen, aber gleichzeitig nicht mehr Impfstoff da ist. Ein Großteil der Menschen aus der Prioritätsgruppe 3 müsse derzeit noch warten, berichtet der Leiter des Impfzentrums in Bad Sobernheim, Hilger. Vorher seien noch Leute aus den Gruppen 1 und 2 an der Reihe. Dieser „Stau“ sei unter anderem entstanden, weil sich zahlreiche Menschen aus diesen Gruppen erst in den letzten Wochen angemeldet hätten – womöglich, weil sie dachten, sie würden zur Gruppe 3 gehören.