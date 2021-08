Mittlerweile kommt man in und um Mainz auch kurzfristig an eine Corona-Impfung ohne Termin. Sogar am Fußball-Stadion oder auf dem Supermarkt-Parkplatz wird geimpft. Hier der Überblick:

Im Impfzentrum der Stadt Mainz im Stadtteil Gonsenheim wird jetzt ohne Termin geimpft. Alle Menschen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Stadt Mainz können sich spontan und ohne Anmeldung mit dem mRNA Impfstoff von Moderna impfen lassen. Interessierte können sich nach Angaben der Stadt montags bis samstags jeweils zwischen 10 und 16 Uhr vor Ort beim Impfzentrum melden. Ohne Anmeldung könnten aber längere Wartezeiten entstehen.

Rikscha ist mit Impfstoff in der Stadt unterwegs

Die Impfrikscha unterwegs am Mainzer Rheinufer SWR Sarina Fischer

Am Samstag, dem 30. Juli findet eine Sonderimpfaktion mit der Fan-Rikscha von Mainz 05 statt. Von 12 bis 16 Uhr wird die Rikscha an verschiedenen Orten in der Mainzer Innenstadt stehen und spontane Corona-Impfungen ohne Termin für Menschen ab 18 Jahren anbieten. Gebraucht wird nur ein Personalausweis. Zur Auswahl stehen die Impfstoffe von Biontech oder Johnson & Johnson. Am Samstagnachmittag wird die Impf-Rikscha außerdem an der Mainzer Mewa Arena sein, wenn vor rund 5.000 Fans das Testspiel gegen Genua stattfindet.



Das Impfzentrum in Alzey bietet im August an mehreren Tagen Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarungen an: Montag, 2. August (10 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr); Dienstag, 3. August (10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr); Mittwoch, 11. August (10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr); Donnerstag, 12. August (15 bis 19 Uhr), und Freitag, 13. August (15 bis 20 Uhr). Alle ab 18 können sich mit den Impfstoffen von Biontech oder von Johnson&Johnson impfen lassen. Bei letzterem ist nur eine Dosis nötig.

Das Impfzentrum des Kreises Bad Kreuznach in Bad Sobernheim bietet künftig für alle über 18 Impfungen ohne Termin an. Nach Angaben der Kreisverwaltung kann während folgender Öffnungszeiten spontan eine Impfung durchgeführt werden: Montag, dem 2. August, bis Freitag, dem 6. August (jeweils 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr).

Darüber hinaus bietet das Impfzentrum in Zusammenarbeit mit den mobilen Impfteams des DRK Kreisverbands Bad Kreuznach am Samstag, dem 7. August, zwischen 9 und 12 Uhr eine dezentrale Impfaktion an. Neben spontanen Impfungen im Impfzentrum in Bad Sobernheim werden drei mobile Teams des DRK in Kirn (Parkplatz am Kiesel), Meisenheim (auf dem Marktplatz) und Stromberg (Deutscher-Michel-Halle) Impfungen mit Biontech anbieten.

Der Kreis Mainz-Bingen bietet im Ingelheimer Impfzentrum mehrere Sonderimpfaktionen an: Am Montag, dem 2. August, (10 bis 18 Uhr) und von Dienstag, dem 3. August, bis Freitag, dem 6. August (jeweils 7 bis 20 Uhr) steht das Impfzentrum nach Angaben der Kreisverwaltung für spontane Besuche offen. Der Impfstoff könne frei gewählt werden, ein Termin sei nicht erforderlich. Impflinge müssen ihren Ausweis und die Krankenkassenkarte mitbringen.

Im Wormser Impfzentrum ist es ab August ebenfalls möglich, sich ohne Termin impfen zu lassen. Nach Angaben eines Stadtsprechers können interessierte Bürgerinnen und Bürger zu den üblichen Öffnungszeiten ins Impfzentrum kommen. In der ersten Augustwoche sei das Impfzentrum von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet, außerdem am Donnerstagnachmittag von 16 bis 20 Uhr. In den darauffolgenden Augustwochen wird voraussichtlich immer am Freitagvormittag geimpft.

Ab dem 2. August sind in der Region mehrere mobile Teams mit Impfbussen unterwegs. Sie werden von Montag bis Freitag täglich auf verschiedenen Supermarkt-Parkplätzen stehen und spontane Corona-Impfungen ohne Termin anbieten. Das Land Rheinland-Pfalz organisiert die Sonderimpfaktion zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und verschiedenen Supermarktketten. Impfwillige ab 18 Jahren können nach Vorzeigen ihres Personalausweises zwischen dem Impfstoff von Biontech oder Johnson & Johnson wählen. Die genauen Stationen der Impfbusse finden Sie hier.