Im Impfzentrum in Ingelheim können sich Impfwillige am Dienstag, Donnerstag und am Freitag ohne Termin impfen lassen. Es seien nun ausreichend Impfstoff-Dosen da, deshalb könne man sehr flexibel handeln, sagt der Leiter des Zentrums. Wer sich impfen lassen will, kann einfach zwischen 8 und 20 Uhr zum Impfzentrum kommen. Der Impfstoff kann nach Angaben des Impfzentrum frei gewählt werden. Impflinge müssen ihren Ausweis und die Krankenkassenkarte mitbringen. Im August sind laut Impfzentrum weitere Sonderimpfaktionen in Ingelheim geplant.