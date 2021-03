Ab heute können sich über 70-Jährige für einen Corona-Impftermin anmelden. Die Impfzentren in Rheinhessen und an der Nahe bereiten sich auf mehr Impflinge vor.

In der Region Rheinhessen-Nahe ist Ingelheim derzeit Spitzenreiter bei der Impfquote. Hier werden nach Angaben der Kreisverwaltung Mainz-Bingen täglich bis zu 600 Menschen geimpft. Ab kommendem Montag plane man mit 1.200 Impfungen täglich. Voraussetzung sei allerdings, dass es genügend Impfstoff gibt. Dann könne man nach Angaben des Leiters des Impfzentrums "unter Volllast" fahren und in einem Zwei-Schicht-Betrieb sieben Tage die Woche impfen.

Im Mainzer Impfzentrum sind aktuell zwei Impfstraßen in Betrieb. 500 Menschen erhalten hier täglich ihre Dosis. Dabei werde mehr Astra Zeneca verimpft als Biontech, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Man stelle fest, dass nicht mehr so viele Impftermine abgesagt würden, wie noch vor ein oder zwei Wochen. Ob nächste Woche mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, entscheide sich diese Woche.

Auch Bad Sobernheim und Alzey wollen Kapazitäten ausbauen

Eine dritte Impfstraße ist auch im Impfzentrum in Bad Sobernheim aktuell nicht in Planung. Denn zunächst müssten andere Kapazitäten ausgeschöpft werden, so die Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Das könnten zum Beispiel verlängerte Öffnungszeiten am Abend und an den Wochenenden sein. Derzeit würden etwa 400 Menschen pro Tag geimpft. Man werde aber versuchen, bis Ende der Woche 560 zu erreichen - unter anderem durch mehr Impfstoff von Biontech. Das Ziel seien 1.000 Impfungen pro Tag.

Im Impfzentrum Alzey ist derzeit nur eine Impfstrasse geöffnet, in der rund 300 Menschen täglich geimpft werden. Man erwarte jedoch nächste Woche einen größeren Ansturm von Impfwilligen und werde deshalb mehr Kabinen aufstellen, so die Kreisverwaltung Alzey-Worms.

Diese Corona-Impfzentren gibt es in der Region Rheinhessen-Nahe

Impftermine für Menschen über 70

Seit diesem Mittwoch können sich Rheinland-Pfälzer ab 70 Jahren für die Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Seit dem Wochenende läuft die Anmeldung auch für Menschen mit Vorerkrankungen und Behinderungen sowie für Kontaktpersonen von Schwangeren und bestimmten Pflegebedürftigen. Wie schnell sie einen Termin bekommen, hängt davon ab, wie viel Impfstoff verfügbar ist.