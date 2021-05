per Mail teilen

Auch im Impfzentrum Ingelheim gibt es immer wieder sogenannte Impfdrängler. Täglich würden zwischen 20 und 40 Menschen ins Impfzentrum kommen, in dem Glauben sie seien bereits an der Reihe. Laut einem Sprecher des Kreises würden die meisten dieser Menschen aber unwissentlich drängeln, weil sie nicht wüssten, dass ihre Berufsgruppe zum Beispiel nicht in die Priogruppe drei fällt. Diese wird aktuell geimpft.

Leider würden die Impfdrängler dann noch lange im Impfzentrum diskutieren und damit den Betrieb stören, bevor sie ohne Impfung wieder nach Hause gingen. Der Leiter des Impfzentrums Bad Sobernheim hat richtiges Drängeln bisher noch nicht erlebt. In der Stadt Mainz sei das Problem des Vordrängelns beim Impfen nicht bekannt, so ein Sprecher.