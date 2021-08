Die zweite Woche in Folge sind in der Region Rheinhessen-Nahe mehrere Impfbussen unterwegs. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bieten spontane Corona-Impfungen ohne Termin auf verschiedenen Supermarkt-Parkplätzen an. Die erste Woche der Impfbus-Aktion sei ein voller Erfolg gewesen, so eine DRK-Sprecherin. Insgesamt seien über 700 Menschen aus der Region geimpft worden. Viele der Impfwilligen hätten sich schon für einen Termin im Impfzentrum registriert, aber bisher noch keine Rückmeldung bekommen. Diese Woche machen die Impfbusse an zehn Supermarktparkplätzen halt, zum Beispiel in Heidesheim oder in Oppenheim. Impfwillige können zwischen dem Vakzin von Johnson&Johnson und Biontech wählen. Seit vergangener Woche werden nach Angaben des DRK auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft. Die Impfbus-Aktion wird gemeinsam vom Land, dem DRK und verschiedenen Supermarktketten organisiert.