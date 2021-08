Das spontane Impfen in den Impfbussen wird in der Region gut angenommen. Die Tendenz sei steigend, teilt das Deutsche Rote Kreuz mit.

Kurz vor Ende der Sommerferien gebe es eine große Nachfrage an den Impfbussen. Ob das am bevorstehenden Schulbeginn liege, könne man nicht sagen, so eine DRK Sprecherin. Fakt sei jedoch, das spontane Impfen ohne Anmeldung beispielsweise auf dem Parkplatz eines Supermarktes sei beliebt und spreche sich herum.

Vor allem jüngere Leute nutzen das Spontan-Impfen

Seit Beginn der Aktion hätten sich in Rheinhessen und an der Nahe bereits über 3.000 Menschen an diesen Bussen impfen lassen. Spitzenreiter sei Mainz mit seinen Stadtteile, so die Sprecherin weiter. Vor allem 20- bis 50-Jährige wollten geimpft werden - aber auch Kinder und Jugendliche hätten sich mit ihren Eltern in die Warteschlange gestellt.

Impfbusse sind bis Ende September unterwegs

Unterdessen hat das Land Rheinland-Pfalz entschieden, die Impfbusse bis Ende September einzusetzen und zwar an belebten Plätze, wie beispielsweise auf Wochenmärkten. So wird ein Impfbus kommenden Sonntag in Bad Kreuznach beim Ehrenamtstag zu finden sein. Am 4. September steht ein Impfbus am Rande des Wormser Backfischfestes.