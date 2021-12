Corona-Impfaktion in Hotel ohne Termin

Eine Gemeinschaftspraxis mit Standorten in Oppenheim, Nierstein und Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) bietet heute am Freitag und an zwei weiteren Tagen Corona-Impfungen ohne Termin an. Angeboten werden Booster- sowie Erst- und Zweitimpfungen. Die Impfaktion findet im Hotel "Amtsgerichts Blick" in Oppenheim statt. Wer sich impfen lassen möchte, kann zwischen 15 und 22 Uhr ohne Anmeldung kommen. Das Hotel stellt das gesamte Erdgeschoss zur Verfügung. Dort wurden insgesamt sechs Stellen eingerichtet, an denen gleichzeitig geimpft wird. Nach Angaben der Hotelinhaberin stehen bei der ärztlich organisierten Aktion 1.000 Impfdosen von BioNTech und Moderna zur Verfügung. In dem Hotel soll es zwei weitere Impfaktionen geben, und zwar am 17. Dezember und 7. Januar.