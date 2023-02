5.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Feuerteufel von Mainz

Seit gut einem Jahr brennen in Mainz immer wieder Mülltonnen. Jetzt gibt es für hilfreiche Hinweise eine Belohnung. Die Polizei informiert dazu mit Flyern und Plakaten.

Es ist eine Serie, die kein Ende nimmt: Zuletzt brannten in der Nacht auf Samstag fünf Mülltonnen in Mainz-Gonsenheim. Im Dezember schlug der Feuerteufel in der Mainzer Neustadt zu. Vor allem dort ereigneten sich die mehr als 60 Brände, die die Polizei im vergangenen Jahr gezählt hat. Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung und intensiver Ermittlungen der Polizei konnte bisher kein Täter ermittelt werden.

Durch die Brände seien neben mehr als 100 Mülltonnen auch eine Garage und Fahrzeuge beschädigt worden, so die Polizei. Drei Menschen seien durch das Einatmen von Rauchgas verletzt worden. Der Schaden liege mittlerweile bei mehr als 200.000 Euro.

Belohnung von der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat nun eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Taten führen.

Mit Flyern und Plakaten informiert außerdem die Polizei Mainz ab Dienstag, 14. Februar 2023 die Bewohnerinnen und Bewohner der Mainzer Neustadt. Insbesondere gehe es der Polizei dabei um Hinweise zu Personen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen, sich damit brüsten oder selbst weitere Hinweise geben können.

Hinweise können an die Polizeiinspektion Mainz 2 unter Telefon 06131654210 gegeben werden. Außerdem per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de oder via Kontaktformular auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz.

Brandserien auch in Bad Kreuznach und Worms

Auch in anderen Orten in der Region brennen immer wieder Mülltonnen. In Bad Kreuznach musste die Feuerwehr zuletzt sechs Mal in einer Nacht ausrücken, um brennende Mülltonnen zu löschen. Auch in Worms zünden Unbekannte immer wieder Mülltonnen, Sperrmüll und Strohballen an.