Großes Interesse an Pflegeberufen in Wiesbaden

An den Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden haben sich in diesem Jahr sehr viele junge Menschen für eine Ausbildung als Pflegekraft beworben. Die Universitätsmedizin Mainz hingegen sucht immer noch händeringend nach Auszubildenden für den Pflegeberuf.

Sind Pflegeberufe bei jungen Menschen in der Region derzeit wieder im Kommen? Zumindest für Wiesbaden deutet einiges darauf hin. Wie die Sprecherin der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken, Anja Dörner, auf SWR-Anfrage mitteilte, haben sich in diesem Jahr rund 30 Prozent mehr Menschen für die Ausbildung als Pflegefachkraft beworben als im Jahr zuvor. Insgesamt seien es über 600 Bewerbungen gewesen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich so viele junge Menschen bei uns für eine Pflegeausbildung beworben haben", so Dörner. Warum die Helios HSK, anders als viele andere Krankenhäuser im bundesweiten Vergleich, keinen Rückgang, sondern im Gegenteil, sogar einen Zuwachs an Interessenten im Pflegebereich verzeichnet, ließe sich nur vermuten.

Klinikum in Wiesbaden sei ein attraktiver Arbeitgeber

Einen Grund für die hohe Bewerberzahl sehen Dörner und ihre Kollegen in dem Bekanntheitsgrad der Klinik. Außerdem hätten Auszubildende bei ihnen ein großes Angebot an verschiedenen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Auch die Garantie, nach der Ausbildung übernommen zu werden, spiele bei dem ein oder anderen Bewerber sicherlich eine Rolle, so das Klinikum.

Universitätsmedizin Mainz sucht weiterhin Pflegekräfte

Anders als in Wiesbaden ist die Anzahl der Menschen, die in diesem Jahr eine Pflegeausbildung im Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege der Universitätsmedizin Mainz starten wollen, stark rückläufig. Hier starten immer zweimal im Jahr zukünftige Pflegfachkräfte in ihre dreijährige Ausbildung, einmal im April und einmal im September.

Rechne man die Anzahl an Bewerbern für beide Termine zusammen, hätten sich bisher 145 Frauen und Männer beworben, so eine Sprecherin des Mainzer Ausbildungszentrum. Für Herbst würden derzeit auch noch Bewerbungen entgegengenommen.

Seit Corona-Pandemie weniger Bewerber für Pflegeberufe

Vergleiche man die Anzahl von Bewerbungen nun mit denen aus dem Vorjahr, falle auf, dass sich 2022 noch deutlich mehr Menschen für eine Ausbildung als Pflegekraft interessiert hätten. Allerdings, so die Sprecherin weiter, habe sich gezeigt, dass seit der Corona-Pandemie immer weniger Menschen in einen Pflegeberuf strebten.

Klinikum Worms hat noch unbesetzte Ausbildungsplätze

Die Situation an der Universitätsmedizin in Mainz ist kein Einzelfall. Auch im Klinikum Worms wird es nach Angaben einer Sprecherin immer schwieriger alle Ausbildungsplätze in diesem Bereich zu besetzen. Insbesondere von 2022 auf 2023 habe die Klinik einen deutlichen Rückgang an Bewerberinnen und Bewerbern verzeichnet.