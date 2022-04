Einzelhändler in Bad Kreuznach sehen Wegfall der Maskenpflicht kritisch

Ab Sonntag gilt auch in Rheinhessen und an der Nahe: In Geschäften muss keine Maske mehr getragen werden. In Bad Kreuznach und in Mainz sehen das einige jedoch kritisch.

Beata Gaca ist Verkäuferin in einer Damenboutique in Bad Kreuznach. Sie hat Respekt und auch etwas Angst vor kommendem Montag. Denn dann ist es allen Kundinnen und Kunden wieder erlaubt, ohne Maske einkaufen zu gehen. "Wir Verkäuferinnen im Laden werden weiterhin alle eine Maske tragen", so Gaca. Die Gefahr, sich bei dem teils sehr engen Kundenkontakt mit dem Corona-Virus anzustecken, sei ohne Maske zu hoch. "Wir wollten, dass die Maskenpflicht bleibt." Auch für ihre Kundinnen und Kunden fände sie es sicherer, wenn eine landesweite Pflicht zum Tragen der Maske weiter bestünde, erzählt die Verkäuferin. Viele ihrer Stammkunden seien dafür, dass die Maskenpflicht bleibt. Deswegen geht Beata Gaca auch davon aus, dass einige von ihnen weiterhin die Maske beim Einkaufen tragen werden. Eine Maskenpflicht nur in ihrem Geschäft wollen sie und ihre Kolleginnen nicht verhängen, auch wenn sie dies durch ihr Hausrecht tun könnten. "Wenn die großen Häuser alle keine Maskenpflicht mehr haben und nur noch wir, dann würden alle in die anderen Geschäfte gehen", so die Mitarbeiterin der Damenboutique. Lederwarenverkäufer: "Ich sehe das etwas lockerer" SWR Vanessa Siemers Helmut Hiller, der ein Lederfachgeschäft in Bad Kreuznach führt, sieht den Wegfall der Corona-Beschränkungen etwas lockerer: "Wenn die Kunden keine Maske mehr tragen möchten, dann ist das für mich in Ordnung", so der Inhaber. Er selbst werde für seinen eigenen Schutz aber weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Von seinem Hausrecht Gebrauch machen und die Maskenpflicht in seinem Laden beibehalten, wolle er nicht. Er sagt, er sei froh, wenn wieder mehr Menschen kämen. Die Gefahr, diese eventuell zu verschrecken, sollte er eine "eigene" Maskenpflicht einführen, wolle er nicht eingehen. "Ich bin doch froh, wenn wieder Menschen zu mir kommen." Wie Helmut Hiller weiter ausführt, ist er durchgeimpft. Er sei sich bewusst, dass auch die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz biete. Trotzdem hält er es für richtig, jetzt die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Abschaffung der Maskenpflicht sei fährlässig Etwas anderer Meinung ist Antje Schubert, die einen Laden in der Mainzer Innenstadt führt. Dort verkauft sie kleine Geschenke, Kunsthandwerk und Delikatessen. Schubert hält die Abschaffung der Maskenpflicht für fahrlässig, gerade wegen der aktuell hohen Infektionszahlen. Sie würde es sehr begrüßen, wenn die Maskenpflicht weiter gelten würde. RLP Die Masken fallen Fast keine Corona-Regeln mehr in RLP ab Sonntag In Rheinland-Pfalz entfallen ab Sonntag die meisten verpflichtenden Corona-Regeln. Eine Hotspot-Regelung mit strengeren Vorschriften ist nicht geplant. mehr... Nach einem Verkaufswochenende habe sie häufig mehrere rote Warnmeldungen in der Corona-App, so die Einzelhändlerin. Aktuell seien sie und ihr Personal durch die Maskenpflicht noch gut geschützt, das werde ab kommenden Montag anders sein. Antje Schubert und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben sich auch deshalb dazu entschlossen, nach dem Wegfall der Maskenpflicht im Laden weiterhin FFP2-Masken zu tragen - zum eigenen Schutz. Schubert hofft, dass dadurch vielleicht die Kundschaft motiviert wird, dies auch weiterhin zu tun.