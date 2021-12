per Mail teilen

In Wiesbaden haben sich am Mittwochabend junge Männer ein illegales Straßenrennen geliefert. Nach Angaben der Polizei waren sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf dem Kaiser-Friedrich-Ring unterwegs. Einige Zeit später sind die Fahrer laut Polizei durch die Fußgängerzone gefahren. Dort hätten sie einige Passanten gefährdet. Die Wiesbadener Polizei konnte mit Hilfe von Zeugen die Fahrzeuge sicher stellen. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, wer am Steuer der Autos saß, muss noch ermittelt werden.