Sie wollten sich das Feiern nicht verbieten lassen: In Ginsheim-Gustavsburg bei Mainz (Kreis Groß-Gerau) haben 15 Leute Party gemacht - bis die Polizei anrückte.

Zeugen hatten am Dienstag gegen 23 Uhr die Polizei alarmiert: Sie fühlten sich durch Partylärm aus einem Hotel am Ginsheimer Mainufer gestört. Da das Feiern in größeren Gruppen derzeit wegen der Corona-Pandemie verboten ist, seien daraufhin gleich mehrere Streifenwagen und zwei Polizeihunde angerückt, heißt es in einer Mitteilung.

Partygäste verstecken sich

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass sich die insgesamt 15 Partygäste versteckt hatten. Die Beamten fanden sie unter anderem auf dem Dach, im Bad und hinter einer Sauna auf dem Balkon. Dafür habe man auch Türen aufbrechen müssen, so die Polizei. Ein DJ-Pult habe darauf hingedeutet, dass kurz zuvor noch Musik abgespielt wurde.

Die Polizei zeigte die 15 Gäste wegen Verstoßes gegen die Corona-Regeln an, ihnen drohen nun Bußgelder. Drei Personen hätten Widerstand geleistet und die Polizisten beleidigt - sie erwarten zusätzliche Anzeigen.