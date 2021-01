Nach einem Hinweis hat die Polizei am vergangenen Wochenende in Mainz-Kastel eine private Geburtstagsfeier aufgelöst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nahmen an der Feier 37 Personen, darunter auch mehrere Kleinkinder und Säuglinge, teil. Jegliche Hygienebestimmungen seien missachtet worden. Die Gäste der Feier stammten nach Polizeiangaben aus ganz Deutschland. Gegen die Gäste der Feier wurden Verfahren wegen Verstoßes gegen die geltende Corona-Maßnahmen eingeleitet.