Ordnungsamt und Polizei haben in Mainz-Bretzenheim ein Fußballspiel aufgelöst. Wie die Polizei berichtet, hatten sich insgesamt 16 Menschen am Sonntag auf einem Bolzplatz in der Nähe des Naturschaugartens Lindenmühle getroffen, um gegeneinander Fußball zu spielen. Sie verstießen damit gegen die Corona-Verordnung des Landes. Zeugen hatten das Ordnungsamt verständigt. Auf die Hobbykicker kommen Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit zu.