Sieben Betriebe aus der Hotel- und Gastronomiebranche erhalten erstmals von der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen die Auszeichnung "Hervorragender Ausbildungsbetrieb". Das Siegel zeichne Unternehmen aus, die sich über das normale Maß hinaus in der Ausbildung engagieren, heißt es in einer Mitteilung. Sie böten beispielsweise Qualitätspraktika an oder pflegten Schulpatenschaften. Ausgezeichnet werden unter anderem das Rheinhotel in Nierstein, die Hundertguldenmühle in Appenheim oder das Wasem Koster Hotel in Ingelheim.