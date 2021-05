per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Rheinhessen fordert von der Stadt Mainz Planungssicherheit in Bezug auf die Rheingoldhalle. Das Kongresszentrum wird seit zweieinhalb Jahren saniert. Wann es wieder voll genutzt werden kann, ist nach wie vor unklar.

Das Problem sei, dass Veranstalter großer Kongresse und Messen meist einen Vorlauf von einem halben Jahr zur Planung benötigten, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jertz. Deshalb würden sie sich häufig auch langfristig an einen Austragungsort binden. Veranstalter, die jetzt nicht gehalten oder gewonnen werden könnten, würden sich deshalb eher für konkurrierende Standorte entscheiden, so Jertz weiter.

Der Ausfall der Rheingoldhalle treffe nicht nur die Veranstaltungsbranche, sondern auch Hotellerie und Gastronomie. Vor Corona hätten Messen und Kongresse einen Bruttoumsatz von rund 80 Millionen Euro pro Jahr in der Stadt ausgemacht.

Die Rheingoldhalle wird seit 2018 saniert. Durch einen Brand vor zwei Jahren wurden die Arbeiten zusätzlich verzögert.