Polizeieinsatz wegen falschen Amokalarms an IGS

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Osthofen (Kreis Alzey-Worms) ist am Mittag ein Amokalarm ausgelöst worden. Wie die Polizei bestätigt, handelte es sich um einen Fehlalarm. Spezialeinsatzkräfte waren zuvor in der Schule und suchten die einzelnen Räume ab. Viele Schüler befanden sich noch in ihren Klassenzimmern, die vorsorglich abgesperrt worden waren. Dutzende Eltern warteten vor der Schule auf ihre Kinder. Warum der Amokalarm an der IGS in Osthofen ausgelöst wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt, ob es sich um ein Versehen, einen schlechten Scherz oder um ein technisches Problem handelte.