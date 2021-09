Stadt verschenkt Igel-Behausungen für den Winter

per Mail teilen

Die Stadt Nieder-Olm verteilt ab dem 7. Oktober kostenlose Behausungen für Igel – sogenannte Igel-Kuppeln. Wie Bürgermeister Dirk Hasenfuss (parteilos) mitteilt, habe die Stadt 40 solcher Igel-Kuppeln angeschafft. Laut Hasenfuss fehlen den Tieren zunehmend Orte zum Überwintern. Beim Kauf habe sich die Gemeinde vom Naturschutzbund beraten lassen. Ab 9 Uhr am Donnerstag könne man im Nieder-Olmer Stadtbüro anrufen, am folgenden Tag würden die Kuppeln dort ausgeteilt. "Wer zuerst anruft, malt zuerst", so Hasenfuss.

In den sogenannten Igel-Kuppeln sollen die Tiere im Winter unterkommen. Stadt Nieder-Olm

Die Aktion ist Teil des Projekts "Nachhaltiges Nieder-Olm." Bereits im Sommer hatte die Stadt fünfzig Fliederbüsche an ihre Bürger verteilt und zwei Bienenvölker in der Nähe des Nieder-Olmer Stadtgartens aufgestellt. Für das Projekt sind nach Angaben von Hasenfuss jährlich 40.000 Euro vorgesehen.