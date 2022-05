Identität geklärt: verletzter Radfahrer ist Mann aus Ukraine

per Mail teilen

Ein Radfahrer ist gestern Abend in der Mainzer Gaustraße schwer verletzt worden. Jetzt ist klar: der Mann stammt aus der Ukraine.

Der 42-Jährige war laut Polizei am Donnerstagabend in Richtung des Mainzer Schillerplatzes unterwegs. Dabei war er mit seinem Fahrrad in eine Rillenschiene der Straßenbahn geraten, über den Lenker nach vorne geschleudert worden und auf die Straße gestürzt. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und liegt nach wie vor auf der Intensivstation.

Mann war nicht ansprechbar und ohne Papiere

Weil der Mann nicht ansprechbar war und keinerlei Ausweispapiere bei sich trug, konnte die Polizei seine Identität zunächst nicht klären. Die Beamten gaben eine Personenbeschreibung heraus und machten schließlich die Angehörigen des Verletzten ausfindig. Laut Polizei stammt der Radfahrer aus der Ukraine und lebt seit März in Mainz.

Durchfahrt der Gaustraße für Radfahrer verboten

In der Gaustraße ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen mit Radfahrern gekommen. Zuletzt war Ende Februar ein 58-Jähriger mit seinem Rad ebenfalls in die Straßenbahnschienen geraten und auch schwer verletzt worden. Aufgrund der hohen Sturzgefahr ist Fahrradfahrern die Durchfahrt der Straße bergab bereits seit längerem verboten.