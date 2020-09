Täter verfolgen, Sprengstoff finden. Das trainiert die Bundespolizei Kaiserslautern jetzt in Alzey - und zwar mit ihren 13 Hunden. Sie hat dort einen neuen Übungsplatz übernommen.

Ein Schuss fällt, ein Mann mit einem Rucksack will flüchten, der Polizeihund schlägt Alarm. In der nachgespielten Szene auf dem Hundeübungsplatz in Alzey trägt der Täter eine große Jacke mit Armen so dick wie Boxsäcke. Zum Schutz vor Hundebissen, denn die dicken Ärmel sind die Beute der Hunde.

Mit bis zu 50 Stundenkilometern können die belgischen Schäferhunde auf den Täter zu rasen, erklärt Ausbildungsleiter Stefan Alles von der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern. Bei dieser Geschwindigkeit bleibe kaum jemand auf den Beinen, so Alles.

Polizeihunde lernen, die Nase einzusetzen

Auf dem Hundeübungsplatz in Alzey fangen die Hunde aber erstmal klein an. Wenn sie mit einem Jahr zur Bundespolizei kommen, lernen sie, ihren Frauchen und Herrchen zu folgen. Dann bekommen sie eine Zusatzausbildung, zum Beispiel als Sprengstoffspürhund.

Das trainieren sie auch in den Lagerhallen des Deutschen Roten Kreuzes in Alzey. "Die haben da Kisten und Schränke stehen, wo man den Täter drin platzieren kann, um zu trainieren, dass der Hund seine Nase einsetzt und den Täter aufspürt", erklärt Stefan Alles.

Einsatzort Mainzer Hauptbahnhof

Die Ausbildung zum Polizeihund bei der Bundespolizei dauert etwa zwei Jahre. Eingesetzt werden die Tiere dann in einem Gebiet zwischen Mainz, Kaiserslautern und der französischen Grenze.