Eine Frau hat am Donnerstag eine dreistellige Summe Bargeld beim Fundbüro in Mainz abgegeben - eingerollt in einen Strumpf. Nach Angaben der Stadt Mainz meldete sich die Besitzerin des "Sparstrumpfs" noch am selben Tag beim Fundbüro. Die junge Frau hat das Geld in der Socke nach eigenen Angaben beim Finanzamt abgeben wollen. Auf dem Weg dorthin habe sie sie verloren. Wie das Fundbüro berichtet, hat die Besitzerin des Geldes mit der ehrlichen Findern Kontakt aufgenommen, um ihr einen Finderlohn zu zahlen.