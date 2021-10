Hunde greifen Dackel und dessen Frauchen an

per Mail teilen

In Sulzheim (Kreis Alzey-Worms) sind eine Hundebesitzerin und ihr Dackel von zwei Hunden angegriffen worden. Sowohl die Frau als auch ihr Hund wurden dabei verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 22-Jährige vorgestern mit ihrem Rauhaardackel spazieren. Auf der anderen Straßenseite sei ebenfalls ein Hundebesitzer mit zwei Hunden unterwegs gewesen. Diese hätten aggressiv auf den Dackel reagiert, sich losgerissen und ihn attackiert. Dabei stürzte die Besitzerin und wurde gebissen. Eine Zeugin bekam letztlich die aggressiven Hunde in den Griff, der Hundehalter unternahm nach Polizeiangaben nichts. Der Dackel wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Den Hundehalter erwartet jetzt laut Polizei eine Anzeige wegen Körperverletzung, zusätzlich ermittle das Ordnungsamt gegen ihn.