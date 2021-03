Ein freilaufender Hund soll in Bingen auf dem Rochusberg eine trächtige Füchsin erlegt haben. Zwei ihrer Welpen wurden von Tierschützern gerettet. Ob die Tierbabys überleben werden, ist aber unklar.

Tierschützer sagten dem SWR, Spaziergänger hätten die tote Füchsin am Dienstag beim Gassigehen entdeckt, als ihr angeleinter Hund in einem Gebüsch angeschlagen hatte. Der Bauch der Füchsin sei aufgerissen gewesen. Zwei der Welpen, die aus ihrem offenen Bauch gerollt waren, seien noch am Leben gewesen.

Bei den beiden Fuchswelpen handelt es sich um ein Männchen und ein Weibchen. privat

Wildtierexpertin kümmert sich um Fuchswelpen

Die beiden Fuchswelpen befinden sich jetzt in der Obhut einer Wildtierexpertin. Sie sagte dem SWR, dass sie sich die ganze Nacht um die Ohren geschlagen hätte, um die Kleinen zu füttern. Die Fuchswelpen bekommen Ersatzmilch. Das sei aber nicht das gleiche wie die Muttermilch, die die Kleinen in den ersten Stunden unter anderem für ihre Immunabwehr bräuchten. Die Ersatz-Mama rechnet mit weiteren schlaflosen Nächten. Ob die beiden Fuchswelpen trotz aller Fürsorge durchkommen, sei aber noch unklar.

"Jeder Tag, den die Kleinen überleben, ist ein guter." Wildtierexpertin und Pflege-Mama

Tierschützer: Hunde an die Leine nehmen

Der Tierschutzverein "Mensch und Tier Bingen" fordert Hundebesitzer auf seiner Facebook-Seite dazu auf, ihre Tiere an die Leine zu nehmen. Das Forstamt Rheinhessen in Alzey ruft ebenfalls eindringlich dazu auf, Hunde im Wald anzuleinen. Auf SWR-Anfrage teilte das Forstamt mit, dass derzeit sehr viele Spaziergänger und Hundebesitzer in der freien Natur unterwegs seien. Wenn Hunde oder Menschen die Wege verlassen, bringen sie laut Forstamt Unruhe in den Wald und könnten Tiere erschrecken. Seit Anfang März herrscht außerdem Brut- und Setzzeit, in der viele Jungtiere zur Welt kommen.

Aus traurigen Anlass



Bitte Hunde An!!! die Leine nehmen.

Es ist Brut und Setz Zeit..

Heute wurde eine tragende Fähe...Posted by Mut - Mensch und Tier Bingen on Tuesday, March 9, 2021 Mut - Mensch und Tier Bingen, Facebook