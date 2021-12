Hund haut wegen Silvester-Böllern ab

Ein herrenloser Hund hat Mittwochabend in Worms in einem Supermarkt für Aufsehen gesorgt. Da das Tier keine Hundemarke trug, rief der Inhaber die Polizei. Als die Beamten in den Supermarkt kamen, stand der schwarz-weiße Hund verängstigt an den Kassen. Die Polizisten nahmen den Hund an die Leine und wollten ihn nach eigenen Angaben eigentlich vorübergehend in einem Tierheim unterbringen. Doch der Hund kannte seinen Heimweg und führte die Polizisten bis vor die Haustür. Laut Polizei war der Besitzer überglücklich. Es stellte sich heraus, dass der Hund durch Silvester-Böller aufgeschreckt worden war. Das Tier rannte daraufhin weg und suchte schließlich Zuflucht in dem Wormser Supermarkt.