Mit dem Taschenmesser gegen bissigen Hund

Im Naturschutzgebiet Mainz Mombach ist es zu einem Zwischenfall mit einem nicht angeleinten Hund gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Hund am frühen Dienstagmorgen einen 55-jährigen Mann angegriffen. Der Mann hatte selbst einen Husky an der Leine. Der Hund versuchte zunächst den Husky in den Kopf zu beißen. Der Mann ging dazwischen und wurde von dem fremden Hund in die Hand gebissen. Nur durch einen Stich mit einem Taschenmesser gelang es dem 55-Jährigen, weitere Bisse des Hundes zu verhindern. Der Besitzer des freilaufenden Hundes befand sich in der Nähe. Ihm drohen jetzt laut Polizei strafrechtliche Konsequenzen. Das Mainzer Ordnungsamt überprüft jetzt den aggressiven Hund.