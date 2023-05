Hund beißt 11-jähriges Mädchen in Ingelheim

Das Mädchen war am Samstagvormittag in der Innenstadt von Ingelheim zu Fuß unterwegs. Plötzlich fiel sie ein Hund an.

Die 11-Jährige lief auf der Bahnhofstraße in Ingelheim. Kurz vor dem Kreisel in der Bahnhofstraße kam ihr eine Frau mit einem Hund an der Leine entgegen. Als die Frau und das Kind auf gleicher Höhe waren, passierte es: Laut Polizei schnappte plötzlich der Hund nach dem Mädchen und biss ihr in den Oberschenkel. 11-Jährige nach Hundebiss unter Schock Das Mädchen schilderte der Polizei, dass der Hund danach von ihr abließ. Die Frau habe sie gefragt, ob es ihr gut ginge. Da sie völlig geschockt gewesen sei, sagte sie ja und ging schnell nach Hause. Zuhause stellten die Eltern fest, dass ihre Hose zerrissen ist. Sie gingen mit der 11-Jährigen zu einem Arzt und verständigten die Polizei. Der Arzt stellte fest, dass das Mädchen oberflächliche Hautverletzungen hat. Auch der Hundekiefer ist laut Arztbericht auf der Haut des Kindes deutlich zu sehen. Polizei sucht Hundehalterin und Hund Da das Mädchen von dem Angriff des Hundes völlig überrascht und erschrocken war, konnte sie der Polizei nur wenige Angaben zu dem Hund machen. Nach ihrer Schilderung war es ein kleiner Hund mit weiß-braunem Fell. An die Frau konnte sich das Kind nicht erinnern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für den Vorfall. Wer am Samstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Ingelheimer Bahnhofstraße etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.