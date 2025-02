Es muss ein grauenvoller Anblick gewesen sein, der sich einem Schrebergartenbesitzer in Undenheim am Samstagmorgen bot: 14 seiner Hühner waren brutal gequält und erschlagen worden.

Auf Facebook schildert der Besitzer der Hühner, wie er seine Tiere am Samstagmorgen vorgefunden hat. Ihnen seien die Flügel gebrochen und die Schwänze ausgerissen worden. Außerdem hatten die unbekannten Täter den Hühnern die Kämme abgeschnitten.

Die Polizei geht davon aus, dass das alles in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert sein muss. In der Nähe des Schrebergartens war in derselben Nacht eine Sitzbank zerstört und angezündet worden. Mit Eisenteilen von dieser Bank, so vermutet der Schrebergartenbesitzer, seien seine Hühner erschlagen worden.

Polizei Oppenheim ermittelt wegen getöteter Hühner

Die Polizei in Oppenheim hat die Strafanzeige wegen Tierquälerei aufgenommen. Sie ermittelt außerdem im Zusammenhang mit der zerstörten Bank wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Der Schaden an der Bank beträgt demnach 2.000 Euro. Auch die Polizei geht davon aus, dass die beiden Taten in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Schilder mit Zeugenaufruf ebenfalls beschädigt

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Bereits am Samstag hatte die Ortsgemeinde Friesenheim Schilder mit einem Zeugenaufruf und einer Belohnung aufgehängt. Diese Schilder seien inzwischen ebenfalls beschädigt worden, so die Polizei.

Schrebergarten und Parkbank liegen auf der Gemarkungsgrenze zwischen Undenheim und Friesenheim. Die Oppenheimer Polizei will jetzt für weitere Informationen Kontakt mit beiden Ortsbürgermeistern aufnehmen.