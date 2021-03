per Mail teilen

Ab Montag können Hubschrauber der amerikanischen Streitkräfte am Himmel über Rheinhessen zu sehen sein. Wie die US Army mitteilt, kommen die Hubschrauber aus dem französischen Dünkirchen und fliegen zu Trainingsgeländen in Deutschland, Polen und Lettland. Dabei könnten auch größere Formationen über der Stadt Mainz sowie den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach zu sehen sein. Die insgesamt rund 60 Hubschrauber seien noch bis zum 19. März unterwegs und fliegen den Angaben zufolge nur tagsüber.