Der Eppelsheimer Gemeinderat hat am Dienstagabend dem Vorhaben für den Bau eines umstrittenen Hospizes im Ort zugestimmt. Damit ist ein seit zwei Jahren schwelender Streit vorerst beendet.

Zwei Vereine aus Worms wollen in der Nähe des Bahnhofs von Eppelsheim (Landkreis Alzey-Worms) ein Palliativzentrum errichten. Dort sollen bis zu zwölf schwerkranke Menschen bis zu ihrem Tod wohnen, betreut und gepflegt werden. Der Gemeinderat stimmte am Dienstagabend mehrheitlich dem Bebauungsplan zu. Nun muss noch die Kreisverwaltung Alzey-Worms dem Plan ihr Okay geben.

Die Gemeinde Eppelsheim hatte die Pläne für das Hospiz im November dieses Jahres offengelegt. Einwände dagegen kamen unter anderem von einigen Privatleuten und von der Wählergruppe "Pro Eppelsheim".

Wählergruppe kritisiert Standort

Die Wählergruppe führte an, Eppelsheim sei "der denkbar schlechteste Standort für ein Hospiz". Unter anderem sei es für die Patienten durch die Nähe zur Autobahn 61 und durch Traktoren zu laut. Auch fehlten im Ort Cafés oder Läden. Angehörige der Hospizbewohner könnten sich deshalb nicht ausreichend versorgen. Zudem seien die Investitions- und Betriebskosten des Palliativzentrums zu hoch. Die Fläche für das Grundstück sei außerdem potenzielles Siedlungsgebiet für Feldhamster. Die Wählergruppe hat trotz der Entscheidung im Gemeindrat noch die Möglichkeit, juristische Schritte einzuleiten.

In Worms entsteht weiteres Hospiz

Ungeachtet der Pläne in Eppelsheim soll im nahegelegenen Worms auch ein Hospiz entstehen. Die Ökumenische Hospizhilfe Worms will in Gebäuden des ehemaligen Hochstifts ein eigenes Hospiz einrichten.