Holzhäuser für ukrainische Flüchtlinge neu eingerichtet

Die Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer (CDU), hat in Ingelheim die neu eingerichteten Holzhäuser für Flüchtlinge aus der Ukraine vorgestellt. Die Holzhäuser wurden vor einigen Jahren gebaut und bislang kaum genutzt. Zwei Ingelheimer Handwerksunternehmer haben ehrenamtlich innerhalb einer Woche unter anderem 100 Stockbetten gebaut. Darin können nach Angaben des Kreises etwa 200 Menschen übernachten. Zusätzlich zu den Stockbetten gebe es jetzt auch noch einen Sandkasten mit dazugehörigen Spielsachen für die geflüchteten Kinder. Knapp 50 Ukrainerinnen und Ukrainer würden derzeit vorübergehend in den Ingelheimer Holzhäusern leben. Hauptsächlich seien es Frauen und Kinder. Insgesamt könnten in den Holzhäusern bei Bedarf bis zu 370 Geflüchtete untergebracht werden. Die Unterkünfte sollen allerdings nur übergangsweise genutzt werden, bis die Flüchtlinge in Wohnungen unterkommen könnten.