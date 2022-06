Holle neuer CDU-Fraktionsvorsitzender im Mainzer Stadtrat

Der Politiker Ludwig Holle wird neuer Fraktionsvorsitzender der CDU im Mainzer Stadtrat. Damit bestätigt seine Partei, dass der aktuelle Fraktionsvorsitzende Hansgeorg Schöning das Amt ab August nach zehn Jahren abgibt. Schöning will aber weiterhin in der CDU-Stadtratsfraktion mitarbeiten. Der neue Fraktionsvorsitzende Holle kündigte an, dass er sich mit der CDU weiterhin konstruktiv in die Stadtpolitik einbringen will. Die nächste Sitzung des Mainzer Stadtrates findet in rund einem Monat (20.7.) statt.