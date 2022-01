Mainz rechnet mit hunderttausenden Euro Strafzinsen

Wegen der hohen Steuereinnahmen wird die Stadt Mainz nach eigenen Berechnungen "einen hohen sechsstelligen Betrag" an Strafzinsen zahlen müssen. Das Geld verlangen die Banken für Guthaben auf den Konten der Stadt.



Es ist zwar ein Luxusproblem, aber ein teures: Für 2022 rechnet Mainz mit einem Milliardenüberschuss an Steuereinnahmen - vor allem wegen der Impfstoff-Gewinne von BioNTech. Auch wenn das wegen des Steuergeheimnisses nicht offiziell gesagt wird. Das Geld landet in verschiedenen Tranchen auf den Konten der Stadt. Am 15. Februar steht die nächste Zahlung an.

Für dieses Geld werden Negativzinsen, umgangssprachlich auch Strafzinsen genannt, fällig - wie bei einem privaten Konto auch. "Aber immer noch günstiger, als Zinsen auf die Schulden zu zahlen", sagt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) dem SWR.

Was sind Negativzinsen? Normalerweise erhalten Sparer Zinsen von ihrer Bank, wenn sie ihr Geld dort anlegen. Wenn Sparer für ihr Guthaben aber Zinsen an die Bank zahlen müssen, spricht man von Negativzinsen oder Minuszinsen. Nicht alle Banken machen da mit. Die Banken, die Negativzinsen verlangen, begründen das mit dem Vorgehen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB fordert nämlich ihrerseits von Banken Strafzinsen, wenn sie bei ihr überschüssiges Geld parken. Schon seit dem Jahr 2014 beträgt der Einlagenzins bei der Notenbank weniger als null Prozent. Seit Oktober 2019 sind es minus 0,5 Prozent. Die EZB rechnet den Banken aber auch Freibeträge an für Gelder, für die kein Negativzins gezahlt werden muss. Von manchen Banken werden Negativzinsen auch Verwahrgeld oder ähnlich genannt.

Kassenkredite sollen im Laufe des Jahres abbezahlt werden.

Vor dem BioNTech-Geldsegen hatte die Stadt über 600 Millionen Euro an sogenannten Liquiditätskrediten laufen - ähnlich einem Dispo auf einem Privatkonto. Diese Schulden können wegen unterschiedlicher Laufzeiten aber nicht auf einem Schlag bezahlt werden. Die Stadt rechnet aber damit, dass diese Kredite bis Ende 2022 abgetragen sind.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagt, dass der Umgang mit den Steuer-Milliarden das finanzpolitische Jahr der Stadt prägen wird. SWR Olaf Lemcke

Um noch mehr Strafzinsen zu vermeiden, soll das Geld jetzt klug "geparkt" werden. "Der Umgang mit dem Geld wird das finanzpolitische Jahr der Stadt prägen", sagt Ebling. Eine Möglichkeit sei, den bestehenden Pensionsfond auszubauen und Teile des Geldes so am Kapitalmarkt anzulegen. So könnten Aufgaben der Zukunft - nämlich die Ruhestandsgelder der Stadtangestellten - jetzt schon gestemmt werden.

Neue Projekte: 365-Euro-Ticket oder neue Straßenbahngleise?

Es soll auch investiert werden. Wo genau und wieviel - darüber gibt es noch keine Entscheidung. Oberbürgermeister Ebling nennt Beispiele: Er könne sich günstigere ÖPNV-Tickets vorstellen, den Bau von neuen Gleisen, um so die Straßenbahn am viel befahrenen Bahnhofsplatz vorbeizuführen oder einen Ausbau der Schulsozialarbeit. Auch sollten die Grünflächen in der Stadt aufgewertet werden.

So will Mainz die BioNTech-Milliarde investieren

Und was, wenn das Geld wieder weniger wird?

"Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele Ausgaben schaffen. Denn es besteht die Gefahr, dass wir die in späteren Jahren wieder einsammeln müssen", sagt der Mainzer Oberbürgermeister. Auch deswegen stehen - neben der beschlossenen Senkung der Gewerbesteuer - keine weitere Steuersenkungen an. Zumal sich auch die Rahmenbedingungen ändern werden.

Ebling nennt als Beispiel den kommunalen Finanzausgleich. Da wird es für Mainz künftig deutlich weniger geben: ein Minus in dreistelliger Millionenhöhe. Auch sei nicht ausgemacht, dass die Steuereinnahmen immer so üppig fließen. Der Gewinn von Biontech könne bei großen Forschungs- oder Investitionsprojekten auch wieder geringer ausfallen.