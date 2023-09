per Mail teilen

Für die meisten von uns war Corona lange Zeit kein Thema mehr. Doch mit dem heutigen Impfstart ändert sich das wieder, denn viele fragen sich: Soll ich mich impfen lassen oder soll ich nicht?

Befragt man die Menschen auf der Straße dazu, zeigt sich ein sehr differenziertes Bild. Währen die einen von einer erneuten Impfung nichts wissen wollen, haben sich andere wiederum schon einen Termin bei ihrem Hausarzt besorgt. "Ich lasse mich auf jeden Fall impfen, weil das einfach ein Schutz für mich und für andere ist", sagt eine Frau, die gerade in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone unterwegs ist. Und auch andere Passanten führen als Argument an, dass sie sich als Vorbeugung impfen lassen.

"Kein Bock mehr auf Corona"

Während die Gründe, die für eine Impfung sprechen, bei vielen identisch sind, liegen die Gründe, warum sich die Menschen gegen eine Impfung entscheiden, etwas weiter auseinander. So sagt eine andere Frau aus dem Kreis Bad Kreuznach auf SWR-Nachfrage beispielsweise: "Ich bin jetzt dreimal geimpft und dreimal krank geworden." Andere wiederum formulieren es ganz einfach: "Ich habe kein Bock mehr auf Corona. Wir haben alles gemacht, was man machen musste, jetzt warten wir erstmal ab."

Hohe Nachfrage nach Impfung in Bad Kreuznacher Hausarztpraxis

Doch wie sieht es in den Praxen der Hausärzte aus? Während das Interesse in Rheinland-Pfalz laut Hausärzteverband wohl eher gering ist, ist die Nachfrage nach der neuen Corona-Impfung bei der Bad Kreuznacher Hausärztin Dr. Smiljana Bernhard erstaunlich hoch. "Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht, aber es fragen doch ziemlich viele Patienten nach", so die Ärztin. Sie hätte erwartet, dass mehr Menschen "impfmüde" seien.

Viele, die sich für eine Impfung interessierten, seien älter und hätten Angst, ernsthaft zu erkranken. Und auch die Landesvorsitzende des rheinland-pfälzischen Hausärzteverbands, Dr. Barbara Römer, bestätigt, dass derzeit eher Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren und chronisch Kranke nach der Impfung fragen.

Für wen wird die Auffrischimpfung empfohlen? Das Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt die Auffrischimpfung für: Alle Personen ab 60 Jahren

Bewohner in Einrichtungen der Pflege

Alle Personen ab dem Alter von 6 Monaten mit relevanten Grundkrankheiten

Personen jeden Alters mit einem erhöhten beruflichen Infektionsrisiko in der medizinischen und pflegerischen Versorgung

Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Personen, bei denen durch COVID-19-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit, Stand 5. Juli 2023)

Ärger über Impfdosen im Sechserpack

Weil die Nachfrage so groß ist, hat Dr. Smiljana Bernhard für diese Woche schon alle Impftermine vergeben. Das sei auch gut so, denn die Impfdosen gebe es nur im Sechserpack, kritisiert die Bad Kreuznacher Ärztin. "Wir brauchen immer sechs Patienten, die sich impfen lassen wollen", sagt sie. Das sei schwierig, weil das deutlich mehr Organisationsaufwand bedeute. Sie hätte sich gewünscht, dass es auch Einzeldosen gebe.

Auch wenn die Impftermine sehr begehrt sind, lange warten muss niemand. Mit einem Ansturm wie bei der ersten Corona-Impfung rechnet Dr. Smiljana Bernhard nicht.