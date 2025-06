Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rüdesheim Lüttger (CDU) findet das Ausgrabungen das Bauen verteuern. In Gutenberg im Kreis Bad Kreuznach sollen sie nämlich 300.000 Euro kosten.

Die Gemeinde Gutenberg will Platz schaffen für Neues. Etwa 35 bis 40 Bauplätze sind geplant. Seit zwei Jahren sei er schon mit dem Neubaugebiet beschäftigt, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Frank (CDU). Jetzt seien die Archäologen am Zug und er hänge in der Luft.

An 120 Stellen wollen Archäologen im Neubaugebiet graben

Bei Voruntersuchungen auf der Fläche des geplanten Neubaugebiets wurden an 120 Stellen Auffälligkeiten gefunden. An all diesen Stellen will die Landesarchäologie graben.

Auf dieser Fläche plant die Ortsgemeinde Gutenberg das Neubaugebiet. Ortsgemeinde Guldenberg

Das dauere fünf Monate, weitere zwei Monate dann die Nachbearbeitung, rechnet die Behörde. Sie hat der Gemeinde einen entsprechenden Vertrag vorgelegt.

Ortsgemeinde muss archäologische Ausgrabungen bezahlen

Gutenberg müsste die Kosten dafür tragen, so steht es in dem Vertrag. Das seien mindestens 300.000 Euro für Grabungsarbeiter, Bagger oder Dixiklo, sagt Ortsbürgermeister Frank.

Die Gemeinde hat den Vertrag erst mal nicht unterschrieben. Stattdessen hat sich jetzt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rüdesheim, Markus Lüttger, eingeschaltet.

Kritik an Ausgrabungen

Lüttger hält Kosten und Aufwand für die geplanten Grabungen für völlig unverhältnismäßig. In einem Schreiben an die Landesarchäologie und die Fraktionsvorsitzenden im Landtag kritisiert er die steigenden Kosten bei der Ausweisung von neuen Baugebieten.

Wir brauchen dringend Wohnungen und Wohnraum, bauen wird aber immer schwerer.

Überall werde irgendeine Tonscherbe gefunde, so Lüttger. Es würden aber dringend Wohnungen und Wohnraum gebraucht, das Bauen würde aber immer schwerer. In Gutenberg würden die archäologischen Grabungen den Bauplatz um zehn Euro pro Quadratmeter verteuern, kritisiert der Verbandsbürgermeister. Man wehre sich nicht dagegen, dass an der ein oder anderen Stelle gegraben werde. Lüttger bezweifelt aber, dass es in diesem Umfang notwendig ist.

Originale dürfen nicht zerstört werden

Die Landesarchäologie weist die Kritik als ungerechtfertigt zurück. Es gehe in Gutenberg um archäologische Rettungsgrabungen. Das heißt, Bauarbeiten in dem Neubaugebiet könnten ein Original unwiederbringlich zerstören. Das wollen die Archäologen verhindern.

Aufgrund der Voruntersuchungen rechnen sie damit, auf Hinterlassenschaften einer jungsteinzeitlichen Siedlung zu stoßen. "Es werden sich charakteristische Keramikfragmente, Steingeräte, Tierknochen und andere Dinge finden", so die Leiterin Stephanie Metz in einer schriftlichen Antwort auf SWR-Anfrage. Es seien die ersten Hinweise auf steinzeitliche Menschen in der Gemarkung Gutenberg.

Denkmalschutz geht vor

Bürgermeister Lüttger hatte vorgeschlagen, zunächst stichprobenartig zu graben. Die Landesarchäologie aber sieht hier keinen Spielraum. Es sei an der Gemeinde zu entscheiden. Sie müsse sicherstellen, dass die Befunde nicht zerstört werden.

Gutenberg hat demnach nun drei Möglichkeiten: Eine wäre das Neubaugebiet entsprechend umzuplanen und an anderer Stelle ein Baugebiet auszuweisen. Um Kosten zu sparen, könnte die Gemeinde aber auch vertraglich festlegen, dass dort nur ohne Keller gebaut werden darf. Oder - die dritte Möglichkeit - die Gemeinde und damit am Ende die Hausbauer tragen die kompletten Kosten für die Ausgrabungen.