Heizölhändler aus Mainz rechnen mit weiterem Preisanstieg

Besitzer von Ölheizungen müssen derzeit deutlich höhere Preise in Kauf nehmen. Heizölhändler aus Mainz rechnen damit, dass die Preise weiter ansteigen könnten.

Das sagt zum Beispiel der Geschäftsführer von Heizöl Jörg in Mainz, Klaus Jörg. Er sagte auf SWR-Anfrage, für den hohen Preis sei nicht nur der gestiegene Rohölpreis verantwortlich. Es schlage auch der wieder angepasste Mehrwertsteuersatz und die neue CO2-Steuer zu Buche.

Viele Kunden bräuchten dringend Heizöl, so Jörg. Sie hätten gehofft, dass die Preise runtergehen und sich verzockt. Denn es sei immer teurer geworden. Die Kunden seien erschrocken über die Preise, einige hätten das Gefühl, Heizöl sei doppelt so teuer wie noch vor einem Jahr.

"Die Kunden nehmen die hohen Preise zähneknirschend in Kauf."

Heizölkosten von 3.000 Euro im Jahr

Ein anderer Heizöllieferant in Mainz, der namentlich nicht genannt werden will, sagte dem SWR, vor einem Jahr seien die Preise noch mindestens um 20 Prozent günstiger gewesen. Aktuell müssten Kunden in Mainz für ein Ein- bis Zweifamilienhaus 3.000 Euro Kosten für ein Jahr rechnen. Der Preis pro Liter liege derzeit bei einem Euro. Der Preis variiert aber je nach Wohnort und Menge, die die Kunden kaufen wollen.

Händlerin: Kunden können mit Heizölkauf nicht mehr warten

"Preise von 3.000 Euro im Jahr bringen viele Kunden zum Schlucken", sagt eine Händlerin. "Wenn man dann eine ältere Dame vor sich stehen hat, die nicht weiß, woher sie das Geld bei ihrer schmalen Rente nehmen soll, das geht einem schon nah."

Allerdings sei es auch keine Option für die Verbraucher, mit dem Befüllen des Heiztanks noch zu warten. Denn jetzt im Herbst sinken die Außentemperaturen weiter und ab Januar steigt die CO2-Steuer nochmal.

Niedrigwasser könnte Problem verschärfen

Der Mainzer Heizöl-Händler Klaus Jörg hofft nun, dass in den nächsten Monaten nicht noch Niedrigwasser auf dem Rhein dazu kommt. Denn bei Niedrigwasser könnten die Schiffe nicht voll beladen werden, was den Preis für Heizöl weiter nach oben klettern lassen würde.