In Rheinhessen gehen die Corona-Infektionszahlen deutlich zurück und die Regeln werden gelockert. Nur in Worms liegt die 7-Tage-Inzidenz noch über 100. Die Gründe dafür herauszufinden, ist schwer.

Die eine, schlüssige Antwort auf die Frage, warum Worms immer noch eine so hohe Inzidenz hat, gibt es zurzeit nicht. Im zuständigen Gesundheitsamt spricht man von einem "diffusen Infektionsgeschehen". Bei der Hälfte aller neuen Corona-Fälle lasse sich nicht feststellen, wo und wann die Ansteckung stattgefunden habe.

Im Wormser Rathaus verweist man auf fehlende Daten und Fakten, um die Frage nach dem Wo oder dem Warum zu beantworten. An Spekulationen, es gebe überdurchschnittlich viele Neuinfektionen unter Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund oder aus schwachen sozialen Verhältnissen, beteilige man sich keinesfalls. Dazu gebe es keine Erkenntnisse, so ein Stadtsprecher.

Zahlreiche Maßnahmen gegen Corona

Dagegen weist die Stadt mit Nachdruck auf all die Maßnahmen hin, die unternommen würden: So gebe es umfangreiche Informationen zum Impfen in unterschiedlichen Sprachen, Angebote für Coronatests auch an Feiertagen, Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt, ob die Hygienemaßnahmen eingehalten werden und Appelle vom Oberbürgermeister und anderen Personen, sich impfen zu lassen.

Inzidenz bundesweit mit am höchsten

Worms steht mit einem Inzidenz-Wert von 106,5 (Stand 26.5.) laut Robert-Koch-Institut inzwischen deutschlandweit auf Rang 4 der höchsten Inzidenzen.