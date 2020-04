Es war ein fürchterliches Verbrechen am Rande einer idyllischen Pferdekoppel im Taunus: Eine junge Frau wurde mit einem Kopfschuss getötet. Jetzt wurde ihr mutmaßlicher Mörder angeklagt.

Am Rande eines Pferdehofs wurde die Leiche der jungen Frau entdeckt. Wiesbaden112.de

Heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen - so lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den 55-jährigen Mann aus Wiesbaden. Er soll im Sommer letzten Jahres in Hofheim seine 22-jährige Ex-Freundin mit einem Schuss in den Kopf getötet haben. Opfer und Täter hatten nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine dreijährige Beziehung, die die junge Frau beendet hatte. Bis dahin hätten beide zusammen in Wiesbaden-Kloppenheim gelebt.

Trennung nicht akzeptiert

Diese Trennung habe der Mann aber nicht akzeptieren können, so die Staatsanwaltschaft. Er habe der jungen Frau zunächst wochenlang nachgestellt. Am Tattag im August 2019 habe er ihr dann am Rande einer Koppel eines Pferdehofs im hessischen Hofheim aufgelauert. Dort hatte die 22-Jährige ihr Pferd stehen.

"Aus Eifersucht und besessen von dem Gedanken, dass kein anderer sie haben dürfe, wenn er sie nicht haben könne, hat er der Frau unvermittelt in den Kopf geschossen", heißt es in der Anklageschrift der Oberstaatsanwältin - und zwar mit einem halbautomatischen Gewehr mit Schalldämpfer und Zielfernrohr. Die 22-Jährige war schwer verletzt gefunden worden und trotz Wiederbelebungsversuchen des Rettungsdienstes noch vor Ort gestorben.

Durchsuchungen in Wiesbaden

Das Wohnhaus des 55-Jährigen am Ortsrand von Wiesbaden-Kloppenheim war bereits kurz nach dem Tod der jungen Frau überwacht und später durchsucht worden. Der Verdächtige selbst stellte sich dann der Polizei, angeblich weil er auf der Arbeit davon erfahren hatte, dass die Polizei ihn suche. Der 55-Jährige sitzt seither in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tat.

Da der Angeschuldigte weder über eine Waffenbesitzkarte noch einen Waffenschein verfügt, ist er laut Staatsanwaltschaft auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angeklagt. Wann der Prozess beginnt, ist noch unklar.