Es ist 850 Hektar groß und soll 27,7 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen können: das geplante Rückhaltegebiet zwischen Eich und Ludwigshöhe.

80 Millionen Euro will das Land dort in den Hochwasserschutz investieren. Seit 2014 wird geplant, und auch die Bürger sollen mitreden können. Konkret vorgesehen ist, dass weit hinter dem eigentlichen Rheinhauptdeich ein zusätzlicher Deich gebaut wird. Er soll den Hauptdeich entlasten. Sollte es zu einem Extremhochwasser kommen, könnte das Rheinwasser in die Rückhaltefläche fließen - auch dann, wenn der Hauptdeich an einer oder mehreren Stellen brechen sollte.

Hochwasser-Rückhaltefläche umstritten

Bei vielen Menschen in den angrenzenden Gemeinden, wie etwa Gimbsheim oder Guntersblum, stoßen die Pläne auf Widerstand. Immer wieder stellen sie sich die Frage, was mit ihren Häusern passiert, sollte das Rückhaltegebiet - auch "Polder" genannt - tatsächlich irgendwann geflutet werden. Anwohner befürchten, dass infolgedessen der Grundwasserspiegel steigt und das Wasser dann seinen Weg in die Keller ihrer Wohnhäuser findet.

Flutkatastrophe an der Ahr als Warnsignal

Den Planern geht es allerdings darum, dass die Gemeinden am Rhein effektiv vor Hochwasser geschützt werden, so die Rheinland-Pfälzische Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, die für das Projekt verantwortlich ist. Fehlende Wasser-Rückhalteflächen waren nach Ansicht von Experten eine der Ursachen, weshalb es im Juli an der Ahr zu der verheerenden Katastrophe kam.

Hochwasserschutz ist Teil eines Gesamtkonzeptes

Die geplante Rückhaltefläche am Rhein bei Eich ist ein weiterer Baustein, der die gesamte Region bei Hochwassern schützen soll. In der Vergangenheit sind unter anderem Polder bei Ingelheim, Bodenheim und Mainz-Laubenheim entstanden. Mit ihnen soll auch verhindert werden, dass ungeschützte Gemeinden, wie etwa die Stadt Nierstein, überflutet werden. Dort gibt es keinen Deich, Wohn- und Geschäftshäuser stehen direkt an der Bundesstraße 9 - dahinter fließt der Rhein.

Informationen für Bürger

Am Freitag Nachmittag können sich Bürger über die Pläne informieren, in der Niederrheinhalle in Gimbsheim. Teilnehmen können nur zuvor angemeldete Personen. Es gilt die Corona-3-G-Regel.