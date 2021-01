Der Pegelstand des Rheins soll in Mainz am Samstagmittag mit 4,75 Metern die Hochwassermarke 1 erreichen. Das geht aus Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hervor. Ab der Hochwassermarke 1 werden die Schiffe auf dem Rhein dazu angehalten langsamer und in der Mitte des Flusses zu fahren. So soll vermieden werden, dass es an Land zu hohe Wellen gibt. Eingestellt wird die Schifffahrt auf dem Rhein bei der Hochwassermarke zwei und einem Pegelstand von 6, 30 Meter. Diese Marke könnte in der Nacht von Sonntag auf Montag erreicht werden. Falls das Wasser des Rheins so hoch steigt, müsste das Rheinufer teilweise gesperrt werden.