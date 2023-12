Hochwasser: Pegelstände sinken teilweise

In Rheinland-Pfalz entspannt sich die Hochwasserlage an den Flüssen. An vielen Orten sind die Wasserstände unter die Meldehöhe gesunken und fallen noch weiter. Aufgrund der sinkenden Pegelstände werden in Koblenz-Neuendorf die Hochwasserschutzwände abgebaut.

Bis mindestens zum Wochenende sollen am südlichen Oberrhein und Mittelrhein die Pegel weiter sinken.