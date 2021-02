per Mail teilen

Die marode Hochstraße in Mainz-Mombach wird voraussichtlich im Mai für den Verkehr für immer gesperrt. Bis dahin soll die Verkehrsführung unter der Hochstraße fertiggestellt sein.

Die mehr als 1,3 Kilometer lange vierspurige Brücke soll dann abgerissen werden, teilte die Mainzer Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Bündnis 90/Grüne) mit. Das mehr als 50 Jahre alte Bauwerk ist aus Spannbeton gebaut, eine Sanierung hat die Stadt Mainz schon vor Jahren als unwirtschaftlich eingestuft.

Hochbrücke wird abgerissen

In den vergangenen beiden Jahren sei die Verkehrsführung unter der Hochstraße umgestaltet worden, erklärte Katrin Eder auf einer Pressekonferenz. Künftig soll der gesamte Verkehr zwischen dem Mombacher Industriegebiet und der Innenstadt dort entlang geführt werden. Als letzte Maßnahme werde bis Mai eine Abbiegespur von der Rheinallee in die Zwerchallee gebaut. Sobald die fertig sei werde die Mombacher Hochstraße für immer gesperrt, so die Verkehrsdezernentin. Bis mit den Abrissarbeiten begonnen wird, werde es noch einige Jahre dauern.