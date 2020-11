per Mail teilen

Seit einer Woche gibt es in Mainz und Umgebung vermehrt Fälle von Betrugsmaschen übers Telefon. Die Mainzer Polizei warnt derzeit vor sogenannten Enkeltrick-Betrügern und falschen Polizisten. Seit vergangenem Freitag seien rund 20 Fälle eingegangen, teilte die Mainzer Polizei mit. Vor allem Senioren werden demnach Opfer solcher Anrufe. Die Täter würden sie unter Stress setzen, indem sie mehrmals anrufen oder weitere Gesprächspartner einbinden – etwa vermeintliche Rechtsanwälte. Regelmäßig fallen die Opfer laut Polizei auf erfundene Geschichten herein und händigen den Betrügern Geld aus. Die Polizei rät daher, ungewöhnliche oder unglaubwürdige Telefonate möglichst schnell zu beenden. Außerdem helfe es, Angehörige anzurufen und sich die gehörten Geschichten bestätigen zu lassen. Auch die Polizei selbst sei in solchen Fällen Ansprechpartner und könne weiterhelfen.