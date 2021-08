Immerhin: Wenigstens ein Aufzug in dem Hochhaus in Mainz-Gonsenheim funktioniert wieder. Seit Montag mussten die Mieter dort zu Fuß laufen - teilweise bis in den 18. Stock.

Für die Reparatur musste ein Ersatzteil erst angefertigt und geliefert werden. Das ging jetzt offenbar schneller als gedacht. Der Aufzug, der seit Montag ausgefallen war, konnte deshalb schon am Donnerstagabend repariert werden. Geplant war das eigentlich für Anfang kommender Woche. Auch zweiter Aufzug kann jetzt repariert werden Nach Angaben der Bayerischen Versorgungskammer, die die Wohnungen in diesem Hochhaus in Mainz vermietet, fährt der Aufzug nun wieder. Jetzt könne auch früher als geplant der zweite defekte Aufzug repariert werden, der bereits seit Mai stillsteht. Das dafür benötigte Ersatzteil sei inzwischen ebenfalls da, heißt es in einer Mitteilung der Versorgungskammer an den SWR. Weil es aber sehr schwer sei, bräuchten die Handwerker den anderen, jetzt reparierten Aufzug für den Transport des Teils. "Wir gehen daher davon aus, dass beide Aufzüge Anfang nächster Woche wieder vollständig einsatzbereit sind." 18 Stockwerke über das Treppenhaus Für die Mieter des Hochhauses in der Elsa-Brändström-Straße ist diese Nachricht eine große Erleichterung. Sie mussten seit Tagen die bis zu 18 Stockwerke zu ihren Wohnungen über das Treppenhaus laufen. Karl-Heinz Rath wohnt im 6. Stock und ist froh, dass immerhin ein Aufzug wieder fährt. "Vor allem für die alten Leute in dem Haus ist das eine gute Nachricht. Mit 80 kann man sich einfach nicht mehr die vielen Treppen hochschleppen. Da hängt einem jedes Mal die Zunge auf dem Boden", sagt er. Einzige Alternative zum Treppenhaus war ein Notfall-Aufzug – eigentlich für Rettungskräfte – der aber nur auf jeder zweiten Etage hält und auch nicht immer funktionierte.