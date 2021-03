Die Hochbrücke in Mainz, die unter anderem ins Mombacher Industriegebiet und zur A643 führt, wird in den nächsten Jahren abgerissen. Nun haben erste Vorabeiten begonnen: In der Zwerchallee wird nach Angaben der Stadt eine weitere Rechtsabbiegespur gebaut. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll die marode Hochbrücke dann im Mai gesperrt werden. Nach Angaben der Stadt dauern die Bauarbeiten voraussichtlich bis zu den Osterferien. Wenn die Brücke nicht mehr da ist, wird Verkehr von der A643 in die Mainzer Innenstadt ebenerdig geleitet, unter anderem über die Rheinallee und die Zwerchallee. Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen) hatte im Februar angekündigt, dass die 50 Jahre alte Hochbrücke in den nächsten Jahren abgerissen werden soll.